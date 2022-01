Požar v Podgorju popolnoma uničil ostrešje stanovanjske hiše

Nekaj pred deveto uro zvečer je v občini Velenje, natančneje v kraju Podgorje, zagorela stanovanjska hiša. Pri gašenju požara je posredovalo nekaj več kot 60 gasilcev iz šestih gasilskih postaj. Intervencijo so sicer vodili gasilci PGD Pesje, v pomoč pa so jim bili tudi gasilci PGD Velenje, PGD Lokovica, PGD Šoštanj mesto, PGD Vinska Gora in PGD Škale.

Gasilcem je uspelo pogasiti požar, a je ogenj kljub obsežni intervenciji popolnoma uničil ostrešje hiše, v kateri sta stanovala starejša občana. Omejili so tudi ogenj, ki se je zaradi vetra vnel v bližnjem gozdu. Gasilci PGD Pesje so čez noč ostali na požarni straži in spremljali razmere.

Vzrok za nastanek požara še ni znan, so sporočili iz PGD Velenje, kjer so dodali, da se med intervencijo ni poškodoval nihče.