Požar v poslovnih prostorih v Rušah dokončno pogašen

Zagorelo je v tovarni ECOM, kjer izdelujejo opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov za papirno, farmacevtsko, kemično in prehrambno industrijo, nato pa se je ogenj po besedah vodje intervencije razširil še na sosednje podjetje Mega-Metal, ki je proizvajalec varjenih delov za elektro in strojno industrijo.

Po prvih ocenah policije je nastala škoda v višini več milijonov evrov, vzrok požara pa še ugotavljajo. "Ko bodo izpolnjeni pogoji za varno izvedbo, bomo pričeli ogled kraja požara in ugotavljanje vzrokov za nastanek požara, v katerem je, po nestrokovni oceni, nastala škoda v višini več milijonov evrov," so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.