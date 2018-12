Požar v Radovljici, delavnica je zgorela do tal

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da se je okrog pol četrte ure zjutraj vnel požar v kraju Rovte blizu Radovljice. Ogenj je zajel mehanično delavnico, ki je zgorela do tal. V objektu pa so bile tudi živali, ki so bile spuščene na bližnje polje, nam je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Požar so gasili gasilci iz več gasilskih društev, in sicer iz Podnarta, Radovljice, Ljubnega, Krope, Mošnenj, Brezij, Lesc, Lancovega, Srednje Dobrave, Hlebc, Begunj in Kamne Gorice.

"Po prvih podatkih ni nihče poškodovan. Ogenj se iz gospodarskega poslopja ni razširil na sosednje objekte in je pogašen. Ko bodo vzpostavljeni pogoji, bodo kriminalisti opravili še ogled kraja," je še povedal Kos.



Radovljški gasilci pa so nam sporočili, da so še na kraju dogodka, saj intervencija še poteka, vendar pa so rdečo stopnjo pripravljenosti gasilske operative že preklicali.