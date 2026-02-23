Požar v SIJ Metal Ravne: počila cev, zagorelo olje

"Nekaj pred 17. uro je zagorelo v obratu kovačnice v jeklarski družbi Slovenska industrija jekla (SIJ) Metal Ravne. Požar je že pogašen, nastala je materialna škoda, poškodovanih ni," so sporočili iz družbe.

Dogodek je trenutno pod nadzorom, pristojne službe pa izvajajo vse nadaljnje postopke, vključno z oceno škode in analizo vzroka za izredni dogodek, so še sporočili iz SIJ-a.

Center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje je obvestilo o požaru prejel ob 16.54, je razvidno s spletnega portala Spin.

Kot kažejo fotografije s prizorišča, se je v času požara iznad kovačnice vil gost črn dim.