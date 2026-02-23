Naslovnica
Črna kronika

Požar v SIJ Metal Ravne: počila cev, zagorelo olje

Ravne na Koroškem, 23. 02. 2026 17.36

Avtor:
Ti.Š. STA
Požar SIJ Metal Ravne

Iz Raven na Koroškem poročajo o požaru. V podjetju SIJ Metal Ravne so potrdili, da je zagorelo v njihovi kovačnici. "Zaradi razpoka visokotlačne cevi na 25 Nm stiskalnici je izteklo olje, ki se je vžgalo. Gasilci so na kraju dogodka posredovali takoj in požar hitro pogasili. Poškodovanih ni, nastala je materialna škoda," so pojasnili v podjetju. Ob dogodku se je sprostil dim, ki pa ni nevaren za zdravje prebivalcev, so še sporočili.

"Nekaj pred 17. uro je zagorelo v obratu kovačnice v jeklarski družbi Slovenska industrija jekla (SIJ) Metal Ravne. Požar je že pogašen, nastala je materialna škoda, poškodovanih ni," so sporočili iz družbe.

Dogodek je trenutno pod nadzorom, pristojne službe pa izvajajo vse nadaljnje postopke, vključno z oceno škode in analizo vzroka za izredni dogodek, so še sporočili iz SIJ-a.

Center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje je obvestilo o požaru prejel ob 16.54, je razvidno s spletnega portala Spin.

Kot kažejo fotografije s prizorišča, se je v času požara iznad kovačnice vil gost črn dim.

V Koroškem gasilskem zavodu so za 24ur.com potrdili, da so njihovi gasilci na terenu. O požaru je bila obveščena tudi Policijska uprava (PU) Celje, kjer pa podrobnih informacij še nimajo.

S sankami trčila v 72-letno Italijanko in jo hudo poškodovala

bibaleze
