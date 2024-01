Požar v Škofji Loki pogašen

Gasilske ekipe so zaključile z delom v Škofji Loki, kot je pojasnil vodja intervencije Tomaž Ažbe , na kraju ostajajo policijske enote. Gasilska zveza se bo odzvala po potrebi, celo noč so izvajali požarno stražo, je dodal.

Z obsežnim požarom se je v petek popoldan spopadalo več kot 130 gasilcev iz številnih gasilskih enot iz škofjeloške in bližnjih občin. Na srečo pa, kot je dejal Ažbe, v požaru in intervenciji ni bil nihče poškodovan.

V požaru so gorele pnevmatike in drugi materiali, s požarišča se je dvigal več 100 metrov visoko gost dim, zato je obstajala nevarnost večjega onesnaženja. Prebivalci so se ustrašili tudi morebitne širitve požara na podjetja, ki delajo z nevarnimi snovmi.

Že v petek popoldan je bila na kraju dogajanja državna mobilna enota z ekološkim laboratorijem, katerega prve meritve v vodi in zraku niso pokazale večjih preseganj emisij. Danes pa so na spletni strani Občine Škofja loka objavili podrobnejše mnenje o onesnaženju in ogroženosti okolja, ki ga je pripravil laboratorij.

Kot so zapisali, je požarišče zajemalo skladišče pnevmatik in sosednje objekte, kjer so bile obrtniške delavnice in skladišča. V njih so bili shranjeni materiali, kot so polivinilklorid, poliuretanske pene, manjše količine vodnih emulzij, aluminij in druge kovine. Po poročanju lastnikov delavnic na področju ni bilo nevarnih snovi. Ob opravljenih meritvah so bile koncentracije nevarnih plinov pod mejo zaznave merilnika, kar pomeni, da so bile zelo nizke.