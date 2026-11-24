Zgodaj zjutraj so bili mariborski policisti obveščeni o požaru v poslovnem objektu na območju Slovenske Bistrice. Pri tem je po nestrokovni oceni nastala škoda v višini okrog 50.000 evrov. Na kraju je že bil opravljen ogled požarišča, trenutno nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin, ki so privedle do nastanka požara, tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja, so sporočili s PU Maribor.