Zgodaj zjutraj so bili mariborski policisti obveščeni o požaru v poslovnem objektu na območju Slovenske Bistrice. Pri tem je po nestrokovni oceni nastala škoda v višini okrog 50.000 evrov. Na kraju je že bil opravljen ogled požarišča, trenutno nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin, ki so privedle do nastanka požara, tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja, so sporočili s PU Maribor.
Črna kronika
Požar v Slovenski Bistrici: okoli 50.000 evrov materialne škode
Mariborski policisti preiskujejo okoliščine požara v poslovnem objektu na območju Slovenske Bistrice, kjer je nastala gmotna škoda v višini okoli 50.000 evrov. Preiskava vključuje tudi sum kaznivega dejanja.
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