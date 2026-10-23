Požar v središču Ptuja: poškodovani dve osebi, ena huje

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je zagorelo okoli 1.40 na Dravski ulici na Ptuju. Požar se je razširil na stopnišče in restavracijo.

Po podatkih policije intervencija gasilcev na kraju še poteka. Požar gasijo gasilci PGD Ptuj, Grajena, Spuhlja, Hajdina, Turnišče, Gerečja vas, Hajdoše, Kicar, Podvinci in Spodnji Velovlek.

Iz objekta so evakuirali stanovalce, dve osebi so reševalci prepeljali v bolnišnico.

Ko bodo za to vzpostavljeni pogoji, bodo policisti opravili ogled kraja in nadaljevali z ugotavljanjem vzrokov za nastanek požara. Višina materialne škode še ni znana.