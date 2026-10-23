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Požar v središču Ptuja: poškodovani dve osebi, ena huje

Ptuj, 23. 10. 2026 08.21 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Požar

V zgodnjih jutranjih urah je zagorelo v skladišču poslovno-stanovanjskega objekta v starem mestnem jedru Ptuja. Po zadnjih informacijah policije naj bi bili poškodovani dve osebi, od tega je ena življenjsko ogrožena.

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je zagorelo okoli 1.40 na Dravski ulici na Ptuju. Požar se je razširil na stopnišče in restavracijo.

Po podatkih policije intervencija gasilcev na kraju še poteka. Požar gasijo gasilci PGD Ptuj, Grajena, Spuhlja, Hajdina, Turnišče, Gerečja vas, Hajdoše, Kicar, Podvinci in Spodnji Velovlek.

Iz objekta so evakuirali stanovalce, dve osebi so reševalci prepeljali v bolnišnico.

Ko bodo za to vzpostavljeni pogoji, bodo policisti opravili ogled kraja in nadaljevali z ugotavljanjem vzrokov za nastanek požara. Višina materialne škode še ni znana.

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ptuj požar

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