Požar v stanovanjskem bloku v Celju je povzročil 42-letni Slovak

"V teh dneh so celjski kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo v Celju podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Kaznivega dejanja je osumljen 42-letni slovaški državljan," je sporočila predstavnica za stike z javnostjo na Policijski upravi (PU) Celje Milena Trbulin.

Po njenih besedah je 42-letnik osumljen, da je 12. oktobra 2020, okoli pol dveh zjutraj, zakuril v pomožnem objektu na Gosposki ulici v Celju in s tem povzročil požar, ki se je razširil na ostrešje sosednjega objekta. V požaru je nastalo za okoli 54.000 evrov materialne škodo.

"Z zbiranjem obvestil, ogledom video nadzornih kamer in drugimi preiskovalnimi dejanji smo ugotovili, da je požar povzročil 42-letni državljan Slovaške, ki v Sloveniji nima prijavljenega bivališča," je povedala Trbulinova.

Kot je dodala, je bil 42-letnik na območju Slovenije večkrat obravnavan zaradi sumov storitve premoženjskih kaznivih dejanj tatvin, velikih tatvin in zatajitve ter kršitev javnega reda in miru.

V požaru na Gosposki ulici v Celju k sreči ni bil nihče poškodovan, saj so policisti iz treh stanovanj večstanovanjske hiše uspeli pravočasno evakuirati deset stanovalcev, gasilci pa so širjenje požara hitro omejili in požar pogasili.

"Za osumljenim 42-letnikom je razpisan ukrep iskanja," je še sporočila Trbulinova.