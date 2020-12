Požar v stanovanju: dve osebi poškodovani, ena huje

Včeraj, nekaj pred 17. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v stanovanju na Dunajski cesti v Ljubljani. Do sedaj je bilo ugotovljeno, da se je zaradi nepazljivosti pri dolivanju tekočine v kamin le-ta vnela.

Ogenj je zajel tudi pohištvo v stanovanju, ki so ga pred prihodom interventnih služb stanovalci že pogasili. V dogodku sta bili dve osebi poškodovani in odpeljani v UKC Ljubljana. Po do sedaj znanih podatkih je ena oseba huje, ena pa lažje poškodovana, njuno življenje pa ni ogroženo.

Nastala je materialna škoda v višini okoli 1000 evrov. Policisti zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.