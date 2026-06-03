Požar v koprski tovarni, poškodovana dva delavca

Ogenj je izbruhnil v torek okoli 11. ure. Stavbo so nemudoma izpraznili, gasilci pa so požar hitro pogasili. Reševalci so lažje poškodovana moška, stara 43 in 51 let, odpeljali v bolnišnico. Ogenj je pri tem povzročil veliko materialno škodo.

Policisti so po nesreči opravili natančen ogled kraja, kriminalisti pa so zbirali dodatna obvestila in preiskovali okoliščine zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.

Po neuradnih informacijah STA je delavec varil v bližini vnetljive tekočine, pri čemer je padla iskra in zanetila ogenj. Delavca sta pri tem vdihnila dim, enega pa naj bi stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50.000 evrov.