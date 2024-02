Požar v Trbovljah: evakuirali okoli 30 ljudi

Včeraj, okoli 13. ure, so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v enem izmed stanovanj v večstanovanjskem objektu na območju Trbovelj. Zaradi do sedaj neznanega vzroka je zagorelo v kabinetu stanovanja, kjer sta se nahajali dve starejši osebi. Slednji sta bili zaradi vdihavanja dima odpeljani v ZD Trbovlje. Policista, ki sta prva prišla na kraj, sta pričela z evakuacijo ljudi do prihoda gasilcev.

Gasilci so požar, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode, pogasili. Skupno je bilo iz stavbe evakuiranih okoli 30 ljudi. Zaradi vdihavanja dima so nudili zdravniško pomoč še desetim stanovalcem in dvema policistoma. Po prvih podatkih življenje nobene od oseb ni ogroženo. Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.