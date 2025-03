Požar v Trzinu naj bi bil zaneten namerno s pomočjo jeklenk s plinom

"Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah sumov kaznivega dejanja zoper življenje in telo, ki ga je osumljen 72-letni moški," so še sporočili ljubljanski policisti.

72-letnik medtem ostaja na zdravljenju, njegovo življenje je še vedno ogroženo. "Umrla z osumljencem ni v sorodstvenem ali drugem razmerju. Policisti nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo in zbiranjem obvestil tako o motivu, ki še ni pojasnjen, kot tudi vseh drugih okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," pojasnjujejo policisti.

Kot smo poročali, je zagorelo v nedeljo okoli 20. ure, sosedje pa so najprej slišali močno eksplozijo. Na pomoč so najprej priskočili bližnji prebivalci, ki so iz hiše rešili 72-letnika, gasilci pa so ob prihodu na kraj požara najprej začeli z zunanjim ohlajanjem objekta, zaščito sosednjih objektov. Ena ekipa je ob tem odšla gasit notranjost hiše, druga pa na pomoč ponesrečencu.