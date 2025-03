Požar v Trzinu: v hiši našli truplo 89-letnice, življenje 72-letnika ogroženo

Požar in eksplozija v Trzinu

Kot smo poročali, je v nedeljo okoli 20. ure zagorelo v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Trzina. Sosedje naj bi slišali močno eksplozijo, nato pa iz hiše uspeli rešiti moškega. "Življenje poškodovanega 72-letnega moškega je ogroženo in ostaja na zdravljenju," so sporočili s PU Ljubljana.

Gasilci so nato v hiši našli truplo še ene osebe. "Vzrok smrti umrle 89-letne ženske, ki s poškodovanim ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistično forenzične preiskave," pravijo policisti, ki bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na PU Ljubljana dodajajo, da vzrok za nastanek požara še ni znan. "V okviru varstva osebnih podatkov in interesa preiskave lahko zgolj potrdimo, da ogled kraja in kriminalistična preiskava še vedno potekata," so še dodali.