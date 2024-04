Požar pri Žalcu v celoti uničil gospodarsko poslopje, en gasilec lažje poškodovan

Ogenj je v celoti uničil gospodarsko poslopje in v njem parkiran traktor, zaradi močnega vetra pa se je razširil še na bližnjo stanovanjsko hišo in bližnji apartmajski objekt. Materialna škoda bo zelo visoka, so navedli na Policijski upravi Celje. Policisti in kriminalisti danes nadaljujejo ogled kraja požara.

Za gašenje požara so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva Zabukovica, Vrbje, Žalec, Griže in Šempeter v Savinjski dolini, skupno pa je v intervenciji sodelovalo 39 gasilcev s 15 gasilskimi vozili, so sporočili iz Gasilske zveze Žalec.

Navedli so še, da preostali del hiše ni primeren za bivanje zaradi odstranjevanja posledic požara in požarne vode ter da je na požarišču prek noči ostala gasilska straža. Gasilci so v ponedeljek popoldne pomagali tudi pri zasilnem prekrivanju strehe na hiši.