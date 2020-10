Požar v Žamencih: škode za okrog 300.000 evrov

V Žamencih pri Ptuju je v ponedeljek zjutraj izbruhnil požar. Kriminalisti so z ogledom ugotovili, da je do požara prišlo okoli 4. ure zjutraj v stanovanjski hiši, ogenj pa se je razširil po njej. Najverjetneje je zaradi močnega vetra ogenj preskočil še na ostrešje gospodarskega poslopja in nadstrešek, pod katerim so bila zložena drva.



Materialna škoda znaša po nestrokovni oceni okoli 300.000 evrov, so sporočili s PU Maribor. Z ogledom kraja požara kriminalisti niso mogli ne potrditi in ne izključiti tuje krivde. Z zbiranjem obvestil in opravljanjem drugih procesnih opravil, tudi v sodelovanju z nacionalnim forenzičnim laboratorijem, nadaljujejo.