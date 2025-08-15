V zbirnem centru Dragonja v občini Piran je v četrtek zvečer zagorel kup plastike in kartona. Gasilci so imeli požar že zvečer pod nadzorom. Kot so pojasnili, požar ni bil velikega obsega, a je šlo za precejšen volumen odpadkov, ki je zaradi samovžiga zagorel.
Požar v zbirnem centru Dragonja pogašen
Požar v zbirnem centru Dragonja, kjer je zagorelo v četrtek zvečer, so pogasili. Gasilci so preklicali tudi obvestilo prebivalcem Svetega Petra in Dragonje, naj se zaradi močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zapirajo okna, so sporočili iz koprskega centra za obveščanje.
