Črna kronika

Požar v zbirnem centru Dragonja pogašen

Dragonja, 15. 08. 2025 11.16 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Požar v zbirnem centru Dragonja, kjer je zagorelo v četrtek zvečer, so pogasili. Gasilci so preklicali tudi obvestilo prebivalcem Svetega Petra in Dragonje, naj se zaradi močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zapirajo okna, so sporočili iz koprskega centra za obveščanje.

Požar v zbirnem centru Dragonja
Požar v zbirnem centru Dragonja FOTO: Okolje Piran

V zbirnem centru Dragonja v občini Piran je v četrtek zvečer zagorel kup plastike in kartona. Gasilci so imeli požar že zvečer pod nadzorom. Kot so pojasnili, požar ni bil velikega obsega, a je šlo za precejšen volumen odpadkov, ki je zaradi samovžiga zagorel.

požar dragonja zbirni center
