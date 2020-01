Požar v živalskem vrtu naj bi zanetile tri ženske, ki so v zrak spustile lampijone

Policisti so na pogorišču v živalskem vrtu v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija našli štiri kitajske novoletne lampijone, ki jih je nekdo spustil v zrak, državni tožilec Jens Frobelpa je po poročanju BBC povedal, da se preiskava osredotoča na tri ženske, stare med 60 in 30 let.

Gre za lokalne prebivalke, mamo in njeni dve hčerki, ki so se na policiji v sredo zglasile same. Povedale so, da jim je izjemno žal, in da niso vedele, da so novoletni lampijoni, ki so jih kupile na internetu, pri njih prepovedani.

Preiskava poteka."Zdaj preverjamo njihovo pisavo," so povedali policisti, ki so ob lampijonih našli tudi ročno napisana novoletna voščila.

Osumljenkam za kaznivo dejanje požig zaradi malomarnosti zdaj grozi do pet let zaporne kazni ali denarna kazen.