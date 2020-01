Požar zajel več objektov na Dovjem, ceste v naselju zelo spolzke

Stanovalci so se že pred začetkom intervencije umaknili na varno. Po prvih preverjanjih v objektih ni drugih oseb. Okoliški objekti niso ogroženi, in kot trenutno kaže, tudi niso poškodovani. Gasilci so iz poslopij rešili živino.

Na območju so gasilci odredili izklop električne energije, zaradi gašenja in nizkih temperatur pa so ceste v naselju zelo spolzke. Krajani v okolici naj imajo do zaključka intervencije zaprta okna in naj se ne zadržujejo zunaj.