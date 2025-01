Požar zajel pritličje hiše, v uničenih prostorih našli mrtvo osebo

Policisti Policijske uprave Ljubljana so bili v soboto nekaj pred 18. uro obveščeni o požaru v pritličnih prostorih ene izmed hiš na območju Kočevja. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Po do sedaj zbranih obvestilih se je požar začel v kuhinji, kjer se nahaja peč na drva.

V od požara uničenih prostorih so pristojni našli preminulo osebo. Preostali dve osebi, ki sta se nahajali v zgornjih prostorih, sta nepoškodovani sami zapustili hišo.

Policist nadaljujejo s kriminalistično in forenzično preiskavo, zbiranjem obvestil o vsej okoliščinah dogodka, potrjevanjem identitete umrlega ter ugotavljanjem vzroka smrti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno prisojno državno tožilstvo.