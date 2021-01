Požar zajel streho stanovanjske hiše in se razširil na bivalni del

Novogoriške policiste so v soboto nekaj po 20. uri obvestili o požaru, ki je zajel streho stanovanjske hiše v Trenti v Občini Bovec. Na kraj so poleg policistov in kriminalistov prišli tudi gasilci, ki so požar gasili več ur, dokončno pa so ga pogasili okoli 3. ure v nedeljo. Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so gasilci po zaključku gašenja ostali na požarišču na požarni straži.