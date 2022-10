Požar zajel turistično ladjo, ki je v celoti pogorela

Kot navaja Uprava RS za zaščito in reševanje, je požar zajel manjšo ladjo, ki je bila privezana dva metra od brega reke Ljubljanice v bližini Kajak kanu kluba Ljubljana. Gasilci GB Ljubljana so skupaj z gasilci PGD Trnovo požar začeli gasiti z brega, nato pa so s pomočjo dveh stikalnih lestev naredili most na ladjo in požar dokončno pogasili.

Po podatkih Policije je ladjica pogorela v celoti, požar pa se je razširil tudi na sosednje plovilo in ga poškodovalo. Na plovilih v času požara ni bilo oseb, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan.