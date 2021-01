Gasilci pred požarom rešili osebo, ujeto v mansardnih prostorih

V ponedeljek ob 20.12 je zagorelo v večstanovanjski stavbi na Tomačevski cesti v Ljubljani. Na kraj dogodka so prišli gasilci GB Ljubljana in PGD Tomačevo ter začeli z gašenjem požara in reševanjem osebe, ki je bila ujeta v mansardnih prostorih. Osebo so rešili s pomočjo avtolestve preko strešnega okna, sporočajo z Uprave za zaščito in reševanje.

Skupno je bilo iz stavbe evakuiranih okoli 12 oseb.

Gasilci so požar pogasili in pregledali žarišča, prav tako so odkrili del ostrešja in ga na koncu prekrili. V požaru je bilo eno stanovanje popolnoma uničeno, še tri stanovanja pa poškodovana, tako da niso primerna za bivanje.