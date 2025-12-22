Požar zaradi adventnega venčka: 91-letnica v smrtni nevarnosti

Kot smo poročali, je požar izbruhnil v nedeljo okoli 15. ure v enem od stanovanj v bloku na Korčetovi ulici. Kot kažejo prvi izsledki, se je ogenj z adventnega venčka razširil na pohištvo in zajel stanovanje, ki je v celoti pogorelo.
Zaradi ognja je bilo poškodovano še eno stanovanje ter fasada stanovanjskega bloka. Skupna gmotna škoda, ki je nastala zaradi požara, po nestrokovni oceni znaša okoli 115 tisoč evrov.
Gasilci so požar pogasili, stanovalci bloka, ki so bili ob intervenciji evakuirani, pa so se lahko vrnili v svoja stanovanja.
91-letno žensko, ki se je nahajala v gorečem stanovanju, so prepeljali v mariborski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju. Po zadnjih informacijah je še vedno v kritičnem stanju.
