Požar zaradi adventnega venčka: 91-letnica v smrtni nevarnosti

Kot smo poročali, je požar izbruhnil v nedeljo okoli 15. ure v enem od stanovanj v bloku na Korčetovi ulici. Kot kažejo prvi izsledki, se je ogenj z adventnega venčka razširil na pohištvo in zajel stanovanje, ki je v celoti pogorelo.

Zaradi ognja je bilo poškodovano še eno stanovanje ter fasada stanovanjskega bloka. Skupna gmotna škoda, ki je nastala zaradi požara, po nestrokovni oceni znaša okoli 115 tisoč evrov.