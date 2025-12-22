Naslovnica
Črna kronika

Požar zaradi adventnega venčka: 91-letnica v smrtni nevarnosti

Maribor, 22. 12. 2025 10.30 pred 18 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.S. STA
Adventni venček

Po požaru v stanovanjskem bloku v Mariboru hudo poškodovana 91-letnica ostaja v smrtni nevarnosti, so pojasnili na mariborski policijski upravi. Policisti medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestil za razjasnitev vseh okoliščin dogodka.

Kot smo poročali, je požar izbruhnil v nedeljo okoli 15. ure v enem od stanovanj v bloku na Korčetovi ulici. Kot kažejo prvi izsledki, se je ogenj z adventnega venčka razširil na pohištvo in zajel stanovanje, ki je v celoti pogorelo.

Zaradi ognja je bilo poškodovano še eno stanovanje ter fasada stanovanjskega bloka. Skupna gmotna škoda, ki je nastala zaradi požara, po nestrokovni oceni znaša okoli 115 tisoč evrov.

Adventni venček
Adventni venček
FOTO: Shutterstock

Gasilci so požar pogasili, stanovalci bloka, ki so bili ob intervenciji evakuirani, pa so se lahko vrnili v svoja stanovanja.

91-letno žensko, ki se je nahajala v gorečem stanovanju, so prepeljali v mariborski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju. Po zadnjih informacijah je še vedno v kritičnem stanju.

maribor adventni venček požar

23-letnik v pripor, življenje 42-letnika še vedno ogroženo

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
22. 12. 2025 10.48
nORAtv je iz junakov naredila bedake
Odgovori
0 0
Jožajoža
22. 12. 2025 10.45
Ljudje umirajo zaradi takih brezveznih stvari,
Odgovori
0 0
