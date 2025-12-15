V dnevni sobi 93-letnice zagorelo zaradi grelne blazine

Kranjski policisti so bili o požaru obveščeni v nedeljo okoli 14.50. Na kraju so ugotovili, da je 93-letna stanovalka v elektriko priključila grelno blazino za noge, ki se je vžgala, ogenj pa se je posledično razširil po dnevnem prostoru.

"Stanovalka je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihanega dima in je bila po pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Požar so pogasili gasilci," so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode.

Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in bodo po vseh zbranih obvestilih o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.