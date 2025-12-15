Naslovnica
Voyo.si
Črna kronika

V dnevni sobi 93-letnice zagorelo zaradi grelne blazine

Trboje, 15. 12. 2025 08.33 pred 48 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
V požaru je nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode.

V stanovanjski hiši na območju Trboj v občini Šenčur je v nedeljo izbruhnil požar. Vžgala se je električna grelna blazina za noge, ki jo je prižgala 93-letna stanovalka. Zaradi vdihanega dima so žensko odpeljali v zdravstveno ustanovo. Po prvih grobih ocenah je nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode.

Kranjski policisti so bili o požaru obveščeni v nedeljo okoli 14.50. Na kraju so ugotovili, da je 93-letna stanovalka v elektriko priključila grelno blazino za noge, ki se je vžgala, ogenj pa se je posledično razširil po dnevnem prostoru.

"Stanovalka je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihanega dima in je bila po pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Požar so pogasili gasilci," so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode.

Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in bodo po vseh zbranih obvestilih o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

požar Šenčur grelna blazina škoda vdihovanje dima

Hišne preiskave v Kočevju: med pridržanimi tudi mladoletnika

Gorelo več kot 5000 kvadratnih metrov, požar po več urah pogašen

KOMENTARJI4

proofreader
15. 12. 2025 09.22
Temu kvaliteta?
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
15. 12. 2025 09.22
Večina starejših nima za kurjavo in pitem se ogrevalno s temi smetmi.
Odgovori
+1
1 0
bb5a
15. 12. 2025 09.14
Ampak pogrela se je pa...
Odgovori
-2
0 2
Deathstar
15. 12. 2025 08.49
China export...
Odgovori
+1
1 0
