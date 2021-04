V Slovenski Bistrici pogorela hiša, eno osebo reševali iz ognja

V petek je ob 21.02 v naselju Spodnja Polskava v občini Slovenska Bistrica zagorel stanovanjski objekt, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. "Gasilci PGD Spodnja Polskava, Zgornja Polskava, Pragersko, Slovenska Bistrica in GB Maribor so iz objekta rešili osebo, požar, ki je popolnoma uničil objekt, pogasili in zaradi vetra požarno zavarovali bližnje gospodarsko poslopje," so še zapisali.

Predstavnica Policijske uprave (PU) Maribor Anita Kovačič Čelofiga nam je povedala, da policisti vzrok požara še ugotavljajo, prav tako še ne vedo, kolikšna je materialna škoda. "Ogled še poteka," je dejala Kovačič Čelofigova.