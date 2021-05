Mladoletnika in sosed pogasili požar, pri čemer se je eden poškodoval

Žalski policisti so bili okoli 13. ure obveščeni o požaru stanovanja v večstanovanjskem objektu v Šempetru v Savinjski dolini, občina Žalec. Po prejemu informacije o dogodku so bila aktivirana Prostovoljna gasilska društva Šempeter v Savinjski dolini, Vrbje in Žalec. Skupno je v intervenciji sodelovalo 23 gasilcev s šestimi gasilskimi vozili. Zagorelo je pozabljeno olje na prižgani kuhalni plošči.

Požar sta pogasila mladoletnika in sosed, ki jima je prvi priskočil na pomoč. Sosed je mladoletnika naprej odpeljal s stanovanja v svoje stanovanje, nato se je ponovno podal v zadimljeno stanovanje, kjer je z odejo zadušil plamene ognja in pričel odpirati okna v stanovanju. Mladoletna oseba, ki je prva pričela z gašenjem, se je pri tem poškodovala in nadihala dima. Po prihodu gasilcev PGD Šempeter v Savinjski dolini, Vrbje in Žalec so ti zavarovali kraj, pregledali kuhinjo s termo kamero ter oskrbeli poškodovanega do prihoda reševalcev NMP Žalec, ki je bil z reševalnim vozilom prepeljan v SB Celje. Gasilska intervencija se je zaključila okoli 14. ure.

Pozor! Gorečega olja se ne gasi z vodo

Ob tej priložnosti gasilci ponovno opozarjajo, da se gorečega olja ne gasi z vodo, temveč se po možnosti pokrije s pokrovko ali vlažno krpo, saj pri gašenju gorečega olja z vodo pride do burne reakcije, ki pospeši gorenje.