Ob 6.57 je zagorelo na Vrečerjevi ulici v Žalcu. Posredovali so gasilci PGD Žalec, Gotovlje in Vrbje, ki so požar omejili ter preprečili širjenje ognja na hišo. Požar so pogasili, sanirali požarišče in pregledali objekt, poroča Uprava za zaščito in reševanje.