V garaži pogorelo vozilo, požar tudi v kurilnici stanovanjske hiše

Zato je o požaru obvestil prijatelja, ta pa gasilce. Do prihoda gasilcev je vozilo v celoti zgorelo, zraven tega pa še krožna žaga in dva gasilna aparata, ki sta bila v garaži. Požar so nato pogasili gasilci. Materialna škoda znaša okoli 15.000 evrov. Ker je tuja krivda za požar izključena, bodo policisti pristojnemu tožilstvu podali poročilo, so sporočili s PU Maribor.

Zagorelo v kurilnici

Včeraj okoli 21.30 je zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše v Spodnjem Dupleku. Požar, v katerem je v celoti zgorela kurilnica, vključno s cisterno za kurilno olje, so pogasili gasilci. Materialna škoda znaša okoli 20.000 evrov. Zaradi vdihavanja dima so na preventivni pregled v UKC Maribor prepeljali dve osebi. Vzrok požara še ni znan. Policisti bodo danes, če bo to že mogoče, opravili ogled kraja požara.