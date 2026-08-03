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Črna kronika

Požara v okolici Žalca najverjetneje podtaknjena

Žalec, 03. 08. 2026 11.48 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Požar v okolici Žalca

Celjski policisti so v petek in v soboto obravnavali dva požara, za katera sumijo, da sta bila podtaknjena. V obeh primerih je šlo za požara v gozdu, oba v okolici Žalca. Policisti zbirajo obvestila in preverjajo sum, ali je prišlo do storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Celje.

V petek, okoli 13.30 ure, so bili policisti obveščeni o požaru v gozdu na območju Pongraca. V požaru je zgorelo okoli 15 metrov podrasti ob makadamski poti do lovskega doma.

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V soboto, okoli 21. ure, pa so obravnavali gozdni požar v Veliki Pirešici. Ogenj je uničil okoli 40 kvadratnih metrov podrasti in ograjo bližnjega vikenda. Požar so omejili gasilci, tudi v tem primeru pa je bil požar najverjetneje podtaknjen, so sporočili celjski policisti.

Od prejšnjega tedna je za del Primorske razglašena zelo velika, za druge dele Slovenije pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

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