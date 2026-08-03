Požara v okolici Žalca najverjetneje podtaknjena

V petek, okoli 13.30 ure, so bili policisti obveščeni o požaru v gozdu na območju Pongraca. V požaru je zgorelo okoli 15 metrov podrasti ob makadamski poti do lovskega doma.

V soboto, okoli 21. ure, pa so obravnavali gozdni požar v Veliki Pirešici. Ogenj je uničil okoli 40 kvadratnih metrov podrasti in ograjo bližnjega vikenda. Požar so omejili gasilci, tudi v tem primeru pa je bil požar najverjetneje podtaknjen, so sporočili celjski policisti.

Od prejšnjega tedna je za del Primorske razglašena zelo velika, za druge dele Slovenije pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.