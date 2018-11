Požara zaradi polnitve električnih koles: upoštevajte navodila in uporabljajte originalne polnilce

Kot so sporočili iz Gasilske brigade Ljubljana, so na kraj takoj odpeljala štiri gasilska vozila s pripadajočo posadko. Hkrati so aktivirali še prostovoljno gasilsko enoto Tomačevo Jarše.

Po prvih zbranih obvestilih naj bi zagorelo v garaži, požar pa so gasilci uspeli pogasiti. Ko so bili vzpostavljeni pogoji za varno delo, so policisti opravili ogled kraja.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, so bili včeraj okoli 11. ure obveščeni, da se iz garaž na Linhartovi cesti vali dim. Na kraj so bili napoteni gasilci in policisti.

Po prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da gre za obsežen požar štirih garaž v prvi kleti garažne hiše. Takoj so izvedli dva notranja napada, gašenje z vodo in preiskovanje morebitnih poškodovancev. Požar je bil zelo hitro pogašen. Vzporedno z gašenjem so odredili preventivno evakuacijo stanovalcev iz razloga uhajanja dima v stopnišče stolpnic. Evakuirali so približno 50 oseb.

Naknadno so opravili nadtlačno prezračevanje zadimljenih prostorov (garaže, stopnišča, kinodvorana). Po zaključku prezračevanja so odobrili, da se stanovalci lahko vrnejo v svoja stanovanja. Na intervenciji je sodelovalo 15 gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana in 10 gasilcev iz prostovoljne gasilske enote s sedmimi vozili.

Poškodovan ni bil nihče

Kot so dodali na Policijski upravi Ljubljana, je po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kraja znano, da je zagorelo v enem od garažnih boksov, v katerem je bilo na polnilec priklopljeno električno kolo. Požar se je razširil še na sosednja kolesa in garažne bokse (4 do 5), v katerih so bile razne stvari. V njih ni bilo parkiranih avtomobilov. Ob požaru se je sproščal dim, ki se je valil po garaži in proti stanovanjskemu delu zgradbe. Iz preventivnih razlogov je nekaj stanovalcev v času aktivnosti gasilcev stanovanja zapustilo.