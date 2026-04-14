49-letnik podtaknil več požarov na Goriškem, škoda okoli 160.000 evrov

V podtaknjenih požarih 6. in 7. marca je šlo predvsem za požare zabojnikov za odpadke na ekoloških otokih, so sporočili iz PU Nova Gorica. Poškodovana sta bila tudi dva osebna avtomobila.
V nadaljevanju preiskave so policisti ugotovili, da so bili vsi navedeni požari podtaknjeni. Tri tedne kasneje, 28. marca, je policija v nočnem času ponovno obravnavala serijo požarov na območju Nove Gorice. Tudi v teh primerih je obstajal sum, da so bili požari podtaknjeni, kar so v nadaljevanju potrdili. Storilec je zanetil požar pri leseni lopi pod nadstreškom ob stanovanjski hiši, od koder se je ogenj razširil na celoten objekt in nadstrešek. Ponovno so zagoreli tudi komunalni zabojniki na ekološkem otoku. Storilec je zanetil tudi požar na inštalaciji električne omarice gradbenega stroja – separatorja na gradbišču ter povzročil veliko materialno škodo.
Obravnavali so tudi požar provizoričnega lesenega objekta (hiške), namenjenega hranjenju oziroma izmenjavi knjig. Po dosedanjih ugotovitvah je zaradi požarov nastala skupna materialna škoda, ki znaša približno 160.000 evrov, so še sporočili iz PU Nova Gorica.
49-letni osumljenec z območja Severne Primorske
"Policisti Policijske postaje Nova Gorica in novogoriški kriminalisti so izvedli nujna preiskovalna dejanja ter vzporedno zbirali obvestila in izvajali številne operativne aktivnosti z namenom razjasnitve vseh okoliščin požarov. Na podlagi zbranih obvestil in utemeljenega suma, da je kazniva dejanja izvršil 49-letni osumljenec z območja Severne Primorske, je bila na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podana pobuda za izvedbo hišne in osebne preiskave," so sporočili iz PU Nova Gorica. Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici so policisti 6. aprila opravili hišni preiskavi na Goriškem in Ajdovskem.
Med preiskavo so našli in zasegli predmete, za katere obstaja verjetnost, da izvirajo iz kaznivih dejanj, storjenih na območju Policijske postaje Ajdovščina.
V sklopu nadaljnje preiskave so policisti ugotovili, da je 49-letni moški utemeljeno osumljen tudi treh kaznivih dejanj, ki so bila izvršena na območju Policijske postaje Ajdovščina, "in sicer suma kaznivega dejanja poškodovanje ali uničenje javnih naprav po 318. členu KZ-1 (poškodovanje vodnikov električne napeljave na drogu ob stanovanjski hiši), suma kaznivega dejanja požig po 222. členu KZ-1 (požig dela starejše nenaseljene hiše) in povzročitve splošne nevarnosti po prvem odstavku 314. člena KZ-1 (nenadzorovan požig gum in ogrožanje stanovanjskega objekta in stebra električne napeljave)," so zapisali na Policiji.
Vsi zaseženi predmeti na obeh lokacijah služijo kot dokazno gradivo v nadaljnjem predkazenskem in kazenskem postopku. Na splošno pojasnjujemo, da je cilj policije, da se vsak primer v celoti razjasni, da se na zakonit in procesno pravilen način zberejo, zavarujejo in dokumentirajo vsi relevantni dokazi ter da se domnevnega storilca izsledi in privede pred pristojno sodišče. Na ta način policija omogoča, da se kazniva dejanja ustrezno obravnavajo in procesuirajo v kazenskih postopkih pred pristojnimi sodnimi organi.
