49-letnik podtaknil več požarov na Goriškem, škoda okoli 160.000 evrov

V podtaknjenih požarih 6. in 7. marca je šlo predvsem za požare zabojnikov za odpadke na ekoloških otokih, so sporočili iz PU Nova Gorica. Poškodovana sta bila tudi dva osebna avtomobila.

V nadaljevanju preiskave so policisti ugotovili, da so bili vsi navedeni požari podtaknjeni. Tri tedne kasneje, 28. marca, je policija v nočnem času ponovno obravnavala serijo požarov na območju Nove Gorice. Tudi v teh primerih je obstajal sum, da so bili požari podtaknjeni, kar so v nadaljevanju potrdili. Storilec je zanetil požar pri leseni lopi pod nadstreškom ob stanovanjski hiši, od koder se je ogenj razširil na celoten objekt in nadstrešek. Ponovno so zagoreli tudi komunalni zabojniki na ekološkem otoku. Storilec je zanetil tudi požar na inštalaciji električne omarice gradbenega stroja – separatorja na gradbišču ter povzročil veliko materialno škodo.

Obravnavali so tudi požar provizoričnega lesenega objekta (hiške), namenjenega hranjenju oziroma izmenjavi knjig. Po dosedanjih ugotovitvah je zaradi požarov nastala skupna materialna škoda, ki znaša približno 160.000 evrov, so še sporočili iz PU Nova Gorica.