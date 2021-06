Požig in poskus uboja v Ljutomeru

Policisti PU Murska Sobota so bili okoli 2. ure obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v Ljutomeru. S Policije so sporočili, da zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje požiga po drugem odstavku 222. člena KZ-1 in kaznivo dejanje poskusa uboja po 115. členku KZ-1. "Kaznivo dejanje je izvršil mlajši moški v hiši svojih staršev," so še dodali. Osumljencu so odvzeli prostost in je v policijskem pridržanju.