Po avto v Kozje, da bi ga zažgali v Šentjerneju

Včeraj zjutraj so bili celjski policisti obveščeni o tatvini osebnega vozila znamke VW Cady, bele barve.
"Storilci so vozilo odpeljali z dvorišča stanovanjske hiše v Kozjem. V nadaljevanju so nas iz Policijske postaje Šentjernej obvestili, da so omenjeno vozilo popolnoma uničeno našli na njihovem območju," so sporočili s Policije.
Storilci so vozilo najverjetneje namerno zažgali.
