Po avto v Kozje, da bi ga zažgali v Šentjerneju

Kozje/Šentjernej, 10. 10. 2025 08.30 | Posodobljeno pred 36 minutami

D. S.
18

Celjski policisti so bili obveščeni, da so neznani storilci izpred stanovanjske hiše v Kozjem ukradli avtomobil. Popolnoma uničeno vozilo so nato našli na območju Šentjerneja, kjer so ga storilci najverjetneje namerno zažgali.

Včeraj zjutraj so bili celjski policisti obveščeni o tatvini osebnega vozila znamke VW Cady, bele barve. 

"Storilci so vozilo odpeljali z dvorišča stanovanjske hiše v Kozjem. V nadaljevanju so nas iz Policijske postaje Šentjernej obvestili, da so omenjeno vozilo popolnoma uničeno našli na njihovem območju," so sporočili s Policije.

Storilci so vozilo najverjetneje namerno zažgali.

Avtomobil so zažgali na območju Šentjerneja (fotografija je simbolična)
Avtomobil so zažgali na območju Šentjerneja (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock
šentjernej kozje avto požig uničenje
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
WedontneedmoneyWeneedTIME
10. 10. 2025 09.15
Škilavi bo takoj dal izjavo, da je Slovenija varna država, naj bomo brez skrbi.
ODGOVORI
0 0
Miha1999
10. 10. 2025 09.15
Šentjernej🤔a niso tam doma " brazilci". Samo dvomim ,da je to njihovo delo, oni nočejo nič, samo nič.
ODGOVORI
0 0
skuripanda burns
10. 10. 2025 09.13
+1
Dokler vsi vemo, kdo to je naredil, pritisk počasi in vztrajno raste. In ko bo enkrat počilo, ko se bo zbralo dobro število domačinov, ki bodo z bagri enostavno šli porušit nelegalna naselja tem kriminalcem (in ja, vsi so kriminalci)... bo liberalna Ljubljana začudena, od kje je to prišlo in kako so ljudje na Dolenjskem sovražni.
ODGOVORI
1 0
slovenija1990
10. 10. 2025 09.12
+1
kiklop
ODGOVORI
1 0
natas999
10. 10. 2025 09.12
+1
jih Bo stojan vzel pod okrilje
ODGOVORI
1 0
AyrtonS
10. 10. 2025 09.11
+1
bi napisal kakšna posla so to, ampak bom takoj zradiran 😁
ODGOVORI
1 0
natas999
10. 10. 2025 09.10
+1
kako to da so vedno krivi volilci svobode??
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
10. 10. 2025 09.04
+9
Mi v Dobruški vasi in Šentjerneju se počutimo zelo varne, ker nas čuva škilavi.
ODGOVORI
9 0
Pogreb
10. 10. 2025 09.08
+3
Točno tako.
ODGOVORI
3 0
Ici
10. 10. 2025 09.01
+7
Nič hudega. Če minister reče, da je Slovenija varna, mu moramo verjeti.
ODGOVORI
7 0
medvedJEkriv
10. 10. 2025 08.59
+7
Še dobro, da lahko komentiramo, a ne "saj veš kdo".......
ODGOVORI
7 0
kinimod
10. 10. 2025 08.54
+9
Slovenija je varna država. Policija deluje dobro . Samo ,tu pa tam koga zadavijo .
ODGOVORI
10 1
Killing of Hind Rajab
10. 10. 2025 09.01
+1
Slovenija je Zelo varna država...je pa res da tusti ki niste šli dlje od sosedove štale malo po svetu tega pač ne veste..
ODGOVORI
2 1
skuripanda burns
10. 10. 2025 09.15
"hind", res je, Slovenija je relativno varna, v primerjavi s kakšnimi državami tretjega sveta. Je pa problem, da bi nekateri radi ta tretji svet pripeljali k nam, in da se relativna varnost zmanjšuje.
ODGOVORI
0 0
wsharky
10. 10. 2025 08.52
+13
če pa jih je zeblo, pa so si malo zakurili, sploh jih vi beli ne razumete
ODGOVORI
14 1
Trump
10. 10. 2025 08.49
+16
Cigolandija
ODGOVORI
16 0
Deathstar
10. 10. 2025 08.46
+14
Evo železo, navalite sorodniki....
ODGOVORI
14 0
