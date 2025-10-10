Po avto v Kozje, da bi ga zažgali v Šentjerneju

Včeraj zjutraj so bili celjski policisti obveščeni o tatvini osebnega vozila znamke VW Cady, bele barve.

"Storilci so vozilo odpeljali z dvorišča stanovanjske hiše v Kozjem. V nadaljevanju so nas iz Policijske postaje Šentjernej obvestili, da so omenjeno vozilo popolnoma uničeno našli na njihovem območju," so sporočili s Policije.

Storilci so vozilo najverjetneje namerno zažgali.