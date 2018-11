Požigalec kluba Jalla Jalla mora na zdravljenje

Izvedenec psihiatrične stroke Branko Brinšek je ugotovil, da je bil obtoženi v času kaznivega dejanja neprišteven zaradi osebnostne motnje in odvisnosti od drog. Sodišče mu tako ni moglo izreči zaporne kazni, zato ga je po predlogu tožilstva napotilo na psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu.

Tožilstvo 25-letniku očita povzročitev splošne nevarnosti, saj je 6. junija v zgodnjih jutranjih urah zanetil požar pred vhodom v lokal Jalla Jalla na Metelkovi. Na lesenem podestu je zažgal smeti, med katerimi je bila tudi plastika. Ogenj se je razširil in uničil lokal ter zajel streho sosednje stavbe.

V klubu so utrpeli 50.000 evrov škode.

"Želim spremeniti sebe in svoje življenje. Zdravil se bom in naredil vse, da se rešim drog in vsega, kar pride zraven," je po poročanju Dela na sodišču v četrtek dejal 25-letnik.

Pred izrekom sodbe je obtoženega zaslišal sodnikMartin Jančar. Zaslišal je tudi izvedenca psihiatrične stroke in predstavnico oškodovancev iz kluba Jalla Jalla Andrejo Boršič. 25-letnik je povedal, da je želel povzročiti le manjšo škodo na vratih. Kot je dejal, je bil jezen na najemnike lokala. "Ko pa se je ogenj razširil na lokal, me je zgrabila panika. Pri sebi tudi nisem imel telefona in sem odšel s kraja, v smeri prve gostilne, da bi poklical policijo," je zatrdil obtoženi.

Pred izrekom ukrepa so na sodišče prišli tudi trije oškodovanci, ki so se že vnaprej odpovedali premoženjsko-pravnim zahtevkom. Največjo škodo v vrednosti 50.000 evrov so utrpeli v klubu Jalla Jalla, kjer jim je požar uničil vse. Po besedah Boršičeve si za obtoženega želijo, da se pozdravi oziroma poišče pomoč. Ob tem pa je po navedbah časnikov opozorila, da jim je 25-letnik grozil že pred požarom. Med drugim je tudi grozil s hladnim orožjem.

Po poročanju časikov se je obtoženi sicer vrnil na Metelkovo že dva dni po požaru, ko so ga spustili s psihiatrične klinike. Takrat se je hvalil, da je lokal požgal in grozil, da jih bo ubil.

Predstavnica oškodovancev je sprejela njegovo opravičilo za vse, kar je naredil. Okrožni sodnik pa mu je položil na srce, naj ima ves čas v mislih to, da so mu oškodovanci odpustili zelo visok znesek, ki bi ga lahko uveljavljali in naj upošteva njihovo željo ter se na Metelkovo vrne šele, ko bo stoodstotno prepričan, da ne bo prišlo do konfliktnih situacij.