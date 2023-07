Požigalec nad Popovo Kmetijo, ujele so ga kamere

Ponoči je zgorel lesen objekt na posestvu na Dolenjskem, kjer se snema resničnostni šov Kmetija naše medijske hiše. Požar je bil podtaknjen, saj so kamere, ki so bile nameščene v objektu, na delu ujele moškega, ki je vstopil v lesen objekt in ga zakuril. Objekt je zgorel v celoti.

Na Dolenjskem je zgorel lesen objekt, ki je del posestva, na katerem se bo v kratkem začelo snemanje nove sezone resničnostnega šova Kmetija. Požigalca so na delu ujele varnostne kamere, ki so bile nameščene v objektu. Iz posnetka je razvidno, da je moški z nahrbtnikom in naglavno svetilko vstopil v prostor in z gorečim predmetom v rokah pokleknil k tlom, ki so bila polita s tekočino. Ogenj je nato podtaknil še v kotu sobe, kjer je bilo lesno pohištvo, ki so ga kmalu zajeli ognjeni zublji. Ko se je ogenj razplamtel, je moški objekt zapustil.

"Na POP TV strogo obsojamo kakršno koli kaznivo dejanje in nam je žal, da je prišlo do tovrstnega dogodka. Nikakor pa to ne vpliva na priprave za novo, deseto jubilejno sezono Kmetije, ki bo gledalce POP TV razveselila jeseni. Kmalu bodo na Kmetijo zakorakali novi tekmovalci, ki jih bodo tudi letos čakali neizprosni izzivi, adrenalinske naloge ter boj za bogato denarno nagrado," so po dogodku sporočili ustvarjalci resničnostnega šova.

Posestvo se sicer nahaja na Dolenjskem in ponazarja tradicionalno verzijo kmečkega življenja, kar so že izkusili tekmovalci prejšnje sezone.

