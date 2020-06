Pozor: mlajše ženske naj bi vlamljale v stanovanja v Mariboru

Na območju Maribora in okoliških mest beležijo vlome v stanovanja in stanovanjske hiše. Policisti sumijo, da so vlome izvršile mlajše ženske, tujke. Glede na pretekla dejanja je pričakovati, da bodo storilci z dejanji v prihodnjih dneh nadaljevali, zato policija občanom svetuje previdnost.

Danes so mariborski policisti obravnavali tri vlome v stanovanja. Poleg tega beležijo še štiri vlome v stanovanjske hiše na območjih policijskih postaj Maribor II, Lenart, Slovenska Bistrica in Ptuj. Pred dnevi je preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru zoper dve mlajši osumljenki vlomov v stanovanja na območju Maribora odredil pripor. Obe sta še vedno v priporu. Kljub temu so policisti ugotovili, da bi lahko današnje vlome izvršile mlajše ženske, zelo verjetno tujke. Po zbranih obvestilih govorijo hrvaški jezik. Glede na pretekla dejanja je pričakovati, da bodo storilci z dejanji v prihodnjih dneh nadaljevali. Policisti bodo vse moči usmerili v njihovo izsleditev in prijetje. icon-expand ropar FOTO: Dreamstime Ob tem je potrebno samozaščitno ravnanje. Policija občane poziva, naj bodo pozorni na osebe, ki vstopajo v njihove stanovanjske bloke ali stoplnice, neznancem naj ne odpirajo vrat. Dosledno naj tudi zaklepajo vrata, praznijo poštne nabiralnike in nasploh poskrbijo, da stanovanja ne bodo dajala videza, da nikogar ni doma. Doma naj občani ne hranijo vrednejših predmetov ali gotovine. Če vseeno postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj o tem takoj obvestijo policijo, do prihoda le te pa naj ne hodijo po stanovanju in naj se ne dotikajo ničesar. Ob tem javnost prosijo, naj na telefonsko številko 113, anonimni telefon ali pa na Facebook profil PU Maribor sporočijo morebitne informacije o obravnavanih vlomih, še posebej, če so mlajši ženski zalotili v kateri od stanovanjskih zgradb. Ker osumljenci za prevoz praviloma uporabljajo vozila hrvaških registrskih oznak, policija prosi tudi vse, ki bi morda opazili te avtomobile, da te informacije posredujejo PU Maribor.