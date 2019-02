Pozvonil, udaril in nato grozil še s sekiro

V nedeljo okoli 13. ure je 69-letni moški pozvonil na vratih stanovanja na Kardeljevi cesti v Mariboru, ki ga njegov sin daje v najem. Tja je prišel zaradi domnevno neporavnanih obveznosti v zvezi z najemom stanovanja. Odprl mu je 59-letni najemnik, starejši pa ga je z roko takoj udaril v obraz. Najemnik je zato sunkovito zaprl vrata, a jih je starejši s silo telesa vrgel s tečajev. Najemnik je zato, da bi mu preprečil vstop, z notranje strani tiščal vrata nazaj, starejši pa je z roko segel med vrata in podboj in z manjšo sekiro, ki jo je imel v roki zamahoval proti najemniku. K sreči ga ni zadel, najemnik pa je uspel nato sekiro prijeti in mu jo iztrgati iz rok, so sporočili s PU Maribor.

Policisti, ki so intervenirali na kraju, so pri starejšemu ob prijetju našli še bajonet in štartno pištolo. Vse predmete so mu zasegli.

Najemnik je zaradi udarca v glavo utrpel lahko telesno poškodbo. Zdravniško pomoč je iskal v UKC Maribor. Policisti bodo opisanega napadalca kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.