PP Kočevje: tatvine, streljanje, odvzem otroka, zavzetje nepremičnine ...

Identiteto oseb so v zadnjih 10 dneh ugotavljali v 127 primerih. Obravnavali so 17 kaznivih dejanj, predvsem tatvin. Prav tako so imeli v obravnavi nasilje v družini in so izrekli prepoved približevanja. Obravnavali so tudi protipravni odvzem mladoletne osebe, pri čemer so otroka našli in ga predali skrbnici. Nenazadnje so imeli delo zaradi protipravnega zavzetja nepremičnine in v povezavi s tem tatvine vode. Na podlagi odredb pristojnih organov pa so izvedli tri privedbe, so zapisali na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

S področja javnega reda in miru na varnostno obremenjenih območjih o treh prijavljenih primerih streljanja še zbirajo obvestila. Imeli so tri intervencije zaradi predvajanja glasne glasbe, pri čemer so izdali plačilni nalog. Zoper povzročitelje osmih kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru pa vodijo postopke o prekršku.

Pri nadzoru prometa so na varnostno obremenjenih območjih in v njihovi bližini odkrili 27 kršitev. Zoper povzročitelje tečejo postopki o prekršku. Na cestni povezavi od mejnega prehoda Petrina do Ljubljane je nenehno navzoča tudi prometna patrulja. Posebno pozornost namenjajo kršitvam, ki jih povzročijo vozniki motornih koles.

Pri zagotavljanju javnega reda in miru, nadzoru cestnega prometa in preprečevanju kaznivih dejanj so poleg policistov Policijske postaje Kočevje sodelovali policisti posebne delovne skupine. Z njo je navzočnost na terenu še večja, odzivnost, predvsem pri splošni kriminaliteti, pa hitrejša. Policisti iz te skupine odhajajo na kriminalna žarišča na podlagi analiz in spremljanja gibanja kriminalitete ter preiskujejo predvsem t. i. ulično, pa tudi drugo premoženjsko kriminaliteto.

Širše območje in območje meje so pregledovali tudi s policijskim helikopterjem in dronom.

Policija je na varnostno obremenjenih območjih navzoča dnevno in prebivalce poziva k doslednemu upoštevanju predpisov. Stanovalce in predstavnike lokalnih skupnosti pa sproti obvešča o svojih aktivnostih in jih spodbuja k prijavam kaznivih in drugih motečih ravnanj.

Zagotavljajo, da bodo okrepljene aktivnosti nadaljevali. Pri tem bodo poleg policistov posebne delovne skupine sodelovali policisti posebne policijske enote, policisti konjeniki in vodniki službenih psov. Pri nadzorih sodelujejo z drugimi policijskimi upravami, pomagajo pa tudi pomožni policisti, so na PU Ljubljana še zapisali v sporočilu za javnost.