S kriptovalutami skušal prikriti več kot pol milijona umazanega denarja

Denar, ki ga je osumljenec pral na območju slovenske Istre, je izviral iz več kaznivih dejanj t. i. BEC* goljufij, storjenih v tujini, izvršenih na škodo španske, kitajske in ameriške družbe. Z goljufijo je bilo obravnavanemu storilcu leta 2020 in 2021 na bančne račune družbe nakazano približno pol milijona ameriških dolarjev (468.221 evrov).

Izvor umazanega denarja je osumljenec poskušal zakriti z nakupom kriptovalut BTC pri eni od slovenskih kripto menjalnic ter nadaljnjim prenosom teh valut. Prenose denarja, ki so služili zakritju izvora umazanega denarja, je prikazal kot del legalne gospodarskega poslovanja njegove družbe in v ta namen izdelal več lažnivih računov in pogodb. Za usluge prikrivanja izvora si je osumljeni (oz. njegova družba) zadržal približno osem odstotkov od celotnega zneska umazanega denarja. Za kaznivo dejanje pranja denarja je predvidena kazen zapora od dveh do osmih let, so sporočili s PU Koper.