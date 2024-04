Prazen akumulator poskušal zagnati s kabli, vse je zagorelo

Na kraju nočnega dogodka za Bežigradom so v ponedeljek malo pred polnočjo gasilci pogasili požar na parkirišču, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Po do zdaj zbranih obvestilih je do požara prišlo, ker je lastnik enega izmed vozil zaradi izpraznjenega akumulatorja tega poskušal zagnati s pomočjo kablov iz drugega vozila. Pri tem je prišlo do požara okvarjenega vozila, ki je pogorelo v celoti. Požar se je razširil in poškodoval še dve sosednji vozili na parkirišču, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.