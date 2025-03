Prebil zaščitne pokrove motorjev tovornjakov, izteklo 300 litrov olja

Policisti so bili obveščeni o dogodku, ki se je zgodil preko vikenda, v ponedeljek zjutraj. Zaenkrat neznani storilec je prebil stranski zaščitni pokrov motorja (karter), zatem pa je iz motorja steklo olje, so pojasnili na koprski policijski upravi.



Obvestili so okoljskega inšpektorja, na kraj so prišli gasilci, ki so izvedli prve nujne ukrepe. Aktiviran je tudi Občinski štab Civilne zaščite Divača v sodelovanju z Regijskim štabom Civilne zaščite Notranjske in Primorske.

Dopoldan so se že dogovorili, da bodo zaradi napovedane nevihte območje pokrili s folijo, zatem pa odstranili zemljišče in ga odpeljali na uničenja. Trenutno vodni vir ni ogrožen, dodajajo na PU Koper.

Kriminalisti še opravljajo ogled kraja in preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja Obremenjevanje in uničenje okolja.