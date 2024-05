Prebivalce prebudila eksplozija: v tednu dni razstreljen že drugi bankomat

Na PU Ljubljana so nam potrdili, da so bili danes okoli 4. ure obveščeni o eksploziji na območju Most. Neznani storilci so z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na zidu trgovine. Gre za trgovino Tuš na Jakčevi ulici 41 v Štepanjskem naselju.

V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode, tako na bankomatu kot na objektu. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev.