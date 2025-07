Pred bolnico Franja ukradli doprsni bronasti kip Viktorja Volčjaka

O izginotju kipa so bili idrijski policisti obveščeni v četrtek dopoldne. Na kraju so ugotovili, da so poškodovana vhodna vrata. Po nestrokovni oceni je nastalo za približno 5000 evrov škode. Skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici policisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja velike tatvine.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Mestnem muzeju Idrija, se je kip nahaja na zavarovanem območju spomenika Partizanske bolnišnica Franja, ki je spomenik državnega pomena in v lasti Občine Cerkno. Domnevno je prišlo do kraje z namenom prodaje bronaste zlitine, so dodali.

Avtor kipa je Tone Logonder, akademski kipar iz Škofje loke. Spomenik je bil odkrit leta 1987.

Bolnica Franja je bila hudo poškodovana v neurju leta 2023. Od tedaj je zaprta za obiskovalce. Trenutno sicer poteka sanacija zalednega območja, ki mora biti ustrezno urejeno pred začetkom sanacijskih del na samih spomeniških objektih.

Zdravnik Viktor Volčjak je vodil partizansko bolnico Franja in bil načelnik sanitetnega odseka IX. korpusa NOV. Po vojni je opravljal pomembne funkcije v vojaškem zdravstvu v Ljubljani, Beogradu in Zagrebu.