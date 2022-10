Pred derbijem je večja skupina ljudi pretepla moškega

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili ljubljanski policisti okoli 13.30 obveščeni o pretepu med večjo skupino ljudi na območju Viča. Kot poroča Ekipa, naj bi šlo za navijače Maribora. Po doslej zbranih podatkih naj bi večja skupina moških pristopila do osebe in jo začela pretepati, nakar je oškodovanemu na pomoč priskočil drug moški na kraju. Skupina se je po njegovem posredovanju razbežala. Oškodovana oseba je bila v dogodku lažje telesno poškodovana.

Policisti so v neposredni okolici kraja izsledili skupino 48 oseb, ki so bile udeležene v dogodku, prav tako so policisti ugotovili, da gre za pripadnike ene od navijaških skupin, ki so bili namenjeni na ogled nogometne tekme med Olimpijo in NK Maribor v Stožicah. Policisti so tako v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih Policije celotni skupini izrekli ukrep prekinitve potovanja na športno prireditev.