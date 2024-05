Pred derbijem več osebam prepovedali ogled tekme, poškodovana dva policista

S PU Maribor so sporočili, da so bili okoli 14.30 obveščeni o množični kršitvi javnega reda in miru na območju središča Maribora. Kršitev je bila povezana z aktivnostmi in varovanjem današnje nogometne tekme med Nogometnim klubom Maribor in Olimpijo, saj so bili v kršitvi udeleženi pripadniki navijaških skupin. Pri posredovanju pa sta se lažje poškodovala dva policista in policijsko vozilo.

Na spletu so se pojavili tudi posnetki iz središča Maribora, kjer domnevno skupina navijačev Olimpije ob spremstvu Policije hodi skozi mesto in vzklika navijaške verze.