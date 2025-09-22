Svetli način
Črna kronika

Pred nakupovalnim centrom moškega napadel s solzivcem

Novo mesto, 22. 09. 2025 10.11 | Posodobljeno pred 40 minutami

M.S.
6

Neznanec je v soboto pred nakupovalnim središčem v Novem mestu uporabil solzivec in z njim napadel 43-letnega moškega. Policisti neznanca še iščejo.

Incident se je zgodil v soboto okoli 16.30 v Supernovi v Novem mestu. 

Občana, 43-letnik in 24-letnik, sta se nahajala v nakupovalnem centru, ko sta ga zapuščala, pa ju je pred vhodom čakal neznanec. Ta je nato 43-letnika pošprical s solzivcem. 

Moški, ki sicer v dogodku ni utrpel poškodb, je zbežal v notranjost stavbe, kamor pa mu neznanec ni sledil. 

Policisti so pregledali varnostne kamere in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Moškega s solzivcem še niso izsledili. 

KOMENTARJI (6)

Semek
22. 09. 2025 10.52
+1
vsi portali pisejo kdo je bil, hhhhhmmmm zakaj ta portal ne
mptour
22. 09. 2025 10.48
+3
Neznanci samo za policijo.
Morgoth
22. 09. 2025 10.29
+7
Šlo je za občana (napadalec), drugi mediji so o tem že v soboto poročali... Tudi slike so dali...
kr nekdo
22. 09. 2025 10.34
+6
a je bil iz bližnjega naselja? Tam ga ne bodo našli k si ne upajo.
kr nekdo
22. 09. 2025 10.37
+5
ja se vidi to so naši, Kdo pa drug
