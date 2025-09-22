Pred nakupovalnim centrom moškega napadel s solzivcem

Incident se je zgodil v soboto okoli 16.30 v Supernovi v Novem mestu.

Občana, 43-letnik in 24-letnik, sta se nahajala v nakupovalnem centru, ko sta ga zapuščala, pa ju je pred vhodom čakal neznanec. Ta je nato 43-letnika pošprical s solzivcem.

Moški, ki sicer v dogodku ni utrpel poškodb, je zbežal v notranjost stavbe, kamor pa mu neznanec ni sledil.

Policisti so pregledali varnostne kamere in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Moškega s solzivcem še niso izsledili.