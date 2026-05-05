Tatova sta ga pretepla in zaklenila, pred njima zbežal čez balkon

Policisti PP Piran so 26. 3. 2026 v večernem času obravnavali prijavo 41-letnega oškodovanca, ki je bil žrtev kaznivega dejanja nasilništva in velike tatvine. Oškodovanec je s skokom čez balkon zbežal dvema osumljencema iz zaprtega stanovanja v Luciji, kjer sta ga pretepala, ga zaklenila v stanovanje in mu na silo odtujila vredne predmete. Po grožnji z uporabo orožja je oškodovanec zbežal, saj se je bal za svoje življenje, so opisali na PU Koper.

Policisti so v nadaljevanju prijeli osumljenca, in sicer 42-letnika in pozneje še 44-letnika, oba občana občine Piran. Pri prvoosumljenemu so policisti izvedli tudi hišno preiskavo, kjer so iskali dokaze za storjeni kaznivi dejanji. Med preiskavo stanovanja so zasegli tudi prepovedane droge kokain, heroin in konopljo ter pripomočke za preprodajo prepovedane droge.

Zoper oba osumljenca bo na koprsko okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba za kaznivi dejanji nasilništva in velike tatvine, zoper 42-letnika pa še kazenska ovadba za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.