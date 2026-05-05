Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Tatova sta ga pretepla in zaklenila, pred njima zbežal čez balkon

Piran, 05. 05. 2026 13.50 pred 9 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Policija (splošna)

Policisti so obravnavali kaznivo dejanje nasilništva in velike tatvine v Luciji, kjer sta dva osumljenca napadla in zaklenila žrtev. Pri preiskavi so zasegli kokain, heroin in konopljo ter podali ustrezne kazenske ovadbe.

Policisti PP Piran so 26. 3. 2026 v večernem času obravnavali prijavo 41-letnega oškodovanca, ki je bil žrtev kaznivega dejanja nasilništva in velike tatvine. Oškodovanec je s skokom čez balkon zbežal dvema osumljencema iz zaprtega stanovanja v Luciji, kjer sta ga pretepala, ga zaklenila v stanovanje in mu na silo odtujila vredne predmete. Po grožnji z uporabo orožja je oškodovanec zbežal, saj se je bal za svoje življenje, so opisali na PU Koper.

Policisti so v nadaljevanju prijeli osumljenca, in sicer 42-letnika in pozneje še 44-letnika, oba občana občine Piran. Pri prvoosumljenemu so policisti izvedli tudi hišno preiskavo, kjer so iskali dokaze za storjeni kaznivi dejanji. Med preiskavo stanovanja so zasegli tudi prepovedane droge kokain, heroin in konopljo ter pripomočke za preprodajo prepovedane droge.

Zoper oba osumljenca bo na koprsko okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba za kaznivi dejanji nasilništva in velike tatvine, zoper 42-letnika pa še kazenska ovadba za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

kriminal Lucija policija tatvina nasilništvo

Policija razkriva podrobnosti o nesreči na primorki

24ur.com Razbili kriminalno združbo: zasegli kokain in orožje, dva pridržali
24ur.com Pri 37-letniku našli več zavitkov z drogami in zajetno vsoto gotovine
24ur.com Kriminalna združba ustrahovala tudi z uporabo eksploziva
24ur.com Na Goriškem zasegli več kot 3,5 kilograma konoplje, kokain in elektronske naprave
24ur.com 63-letni osumljenec v prezračenem prostoru gojil konopljo
24ur.com Pripor za 27-letnega nasilneža, ki so ga v petih letih obravnavali že 15-krat
24ur.com Velenjčan v skupnih prostorih bloka skrival prepovedane droge
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IKOSS
05. 05. 2026 14.06
Obstaja potreba po učinkoviti samoobrambi? Nekateri menijo, da ne! Zanimivo bi bilo vedeti, ali bi bili enakega mnenja, če bi se v takšni situaciji znašli sami, ali kdo izmed njihovih bližnjih?
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
05. 05. 2026 14.03
Gliha skup štriha. Drug drugemu kradejo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692