Pred nogometno tekmo izbruhnil pretep med navijaškima skupinama

Ob 18.20 je v mestnem parku v Murski Soboti izbruhnil pretep med pripadniki organizirane navijaške skupine Black Gringos in pripadniki organizirane navijaške skupine Viole. Na kraj so bile napotene enote PPE, navijače pa so pozvali, naj prenehajo z nasiljem. Na koncu so z uporabo prisilnih sredstev vzpostavili javni red in mir.

Zaradi udeležbe v množični kršitvi je bilo 28. pripadnikom Viol, ki so sodelovali v pretepu, prekinjeno potovanje, enote PPE pa so jih pospremile nazaj v Maribor. Z namenom izsleditve in ugotavljanja kršiteljev, prisotnih v pretepu, bodo policisti še naprej zbirali obvestila in zoper kršitelje ustrezno ukrepali.

Policisti so poleg pretepa obravnavali še sedem kršitev določil Zakona o javnih zbiranjih (prižiganje bakel in zažig zastave) in eno kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru. Vsem kršiteljem so izdali plačilni nalog.

Policisti so v postopkih uporabili tudi prisilna sredstva, in sicer telesno silo, palico ter plinski razpršilec.