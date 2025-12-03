Pred novomeško trgovino: napadel varnostnika, grozil mu je z izvijačem

Novomeški policisti so okoli 18.30 prejeli klic na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi neznanec napadel varnostnika in skupaj s še dvema osebama pobegnil, so sporočili s PU Novo mesto. Policisti so aktivno začeli iskati storilce in kmalu na območju Bršljina izsledili in prijeli 20-letnega storilca, mladoletnico in mladoletnika. Vsem so odvzeli prostost in jih odpeljali na policijsko postajo.

Ugotovili so, da se je 20-letnik pred prodajalno sprl z varnostnikom, vpil nanj in mu zagrozil z izvijačem, potem pa pobegnil. Izvijač, s katerim je grozil, so policisti našli in zasegli. Zoper 20-letnika so odredili pridržanje in ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru. O ravnanju mladoletnikov so obvestili starše, ki so ju prevzeli na policijski postaji.