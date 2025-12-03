Svetli način
Črna kronika

Pred novomeško trgovino: napadel varnostnika, grozil mu je z izvijačem

Novo mesto, 03. 12. 2025 09.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
67

V Novem mestu so napadli varnostnika, eden od storilcev mu je grozil z izvijačem. Policisti so hitro prijeli 20-letnika in dva mladoletnika ter jim odvzeli prostost. 20-letnik bo kazensko ovaden, mladoletnico in mladoletnika pa so na policijski postaji prevzeli starši.

(slika je simbolična)
(slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Novomeški policisti so okoli 18.30 prejeli klic na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi neznanec napadel varnostnika in skupaj s še dvema osebama pobegnil, so sporočili s PU Novo mesto. Policisti so aktivno začeli iskati storilce in kmalu na območju Bršljina izsledili in prijeli 20-letnega storilca, mladoletnico in mladoletnika. Vsem so odvzeli prostost in jih odpeljali na policijsko postajo.

Ugotovili so, da se je 20-letnik pred prodajalno sprl z varnostnikom, vpil nanj in mu zagrozil z izvijačem, potem pa pobegnil. Izvijač, s katerim je grozil, so policisti našli in zasegli. Zoper 20-letnika so odredili pridržanje in ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru. O ravnanju mladoletnikov so obvestili starše, ki so ju prevzeli na policijski postaji.

trgovina novo mesto izvijač policija
KOMENTARJI (67)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
03. 12. 2025 10.54
Indijsko nomadsko ljudstvo?
ODGOVORI
0 0
patria
03. 12. 2025 10.54
... Tudi avstrijsko vplivnico so razkosali....
ODGOVORI
0 0
suleol
03. 12. 2025 10.54
le kateri so dejmo ugibat
ODGOVORI
0 0
Minifa
03. 12. 2025 10.51
+3
V drugih časopisih lahko preberete, da so ROMI izvedli najmanj štiri napade na druge osebe v 24. urah..Poguglajte..na Cromu..
ODGOVORI
3 0
Kostorog
03. 12. 2025 10.51
+3
Xigajnarji, ker se jim ni nič pomembnega zgodilo, so jim zopet zrasla krila in nadaljujejo po starem.
ODGOVORI
3 0
shift
03. 12. 2025 10.50
+1
kakšen ima smisel zasega izvijača? mogoče služi kot dokazno gradivo. Ker je kriminal v porastu se sprašujem kje je meja in kakšen je pogoj da se kriminalce objavlja s sliko ter imenom in priimkom? mogoče bi se tako lažje prepoznalo nepridiprave na ulici? mogoče pa to ni dobra ideja - zakaj ne? ne, ne bom šel brat zakonodaje,...če je kakšen pravnik med nami?
ODGOVORI
1 0
MESE?AR
03. 12. 2025 10.49
+1
Spet državljani ?
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
03. 12. 2025 10.50
+1
romani
ODGOVORI
1 0
veneti
03. 12. 2025 10.48
+3
So verjetno romi. Če so pa priseljenci bi pa morali priti starši po njih in še isti dan cela družina nazaj v republiko banano.
ODGOVORI
3 0
Darko32
03. 12. 2025 10.46
+1
Torej gre za spror in tukaj je vprašanje kaj je bilo res. Zato več ne verjamem nepopolnim informacijam. Mislim, da se bo začelo reševati žalitve na oster in bliskovit krvavi način. Žal vse to pelje v to smer.
ODGOVORI
3 2
GMajky
03. 12. 2025 10.45
+6
otroci inzinirjev in doktorjev!!!
ODGOVORI
6 0
jank
03. 12. 2025 10.44
+6
S kalkulatorjem, se reče. Kajti tile s šrafncigarjem vse obračunajo.
ODGOVORI
6 0
kr nekdo
03. 12. 2025 10.51
bolj ključ kakor kalkulator
ODGOVORI
0 0
xoxotox6
03. 12. 2025 10.44
+7
ne starši prevzet bi jih morale kancelarijske zamaščenke iz CSD in naložit enih 250 ur družbeno koristnega dela na terenu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
7 0
ZIPPO
03. 12. 2025 10.42
+8
En zapor je treba zgraditi samo za metalurge takoj!
ODGOVORI
8 0
ZIPPO
03. 12. 2025 10.44
+2
Aja ne,Golob jim bo raje dve naselji zgradil....
ODGOVORI
2 0
St. Gallen
03. 12. 2025 10.39
+0
Pod Janso ste imeli vecji red
ODGOVORI
7 7
lakala28
03. 12. 2025 10.36
+10
In kaj pravijo manjšinski svetniki na to? Ob zasegu avtomobilov so bili malo manj kot zgroženi. A to jih pa ne moti?
ODGOVORI
10 0
ManBoy
03. 12. 2025 10.36
+5
Kdor spremlja zgodbe z južnjaki še kje drugje ve, da je takšnih primerov dnevno veliko. V medije jih pride le ene par. Zato se sprašujem, kaj je sedaj boljše, kot je bilo pred tragedijo? Pa tako so vsi trobili, da bo boljše.
ODGOVORI
7 2
kr nekdo
03. 12. 2025 10.48
ja ja že moglo bit mal hujše, ker drugač ni v navadi, da se kliče policije. V medije pa sploh ne pride Kar Roman naredi.
ODGOVORI
0 0
trtr
03. 12. 2025 10.34
+14
Ne nakladajte, to se dogaja v Qulandiji kar naprej. Malo vprašajte trgovce, kako jim etnični vsak dan grozijo. Je v Hervisu gipsi oblekel 4 anarake nase in gas.
ODGOVORI
14 0
kr nekdo
03. 12. 2025 10.49
ja za njim že ne bodo tekli. vse kasneje je pa samo izguba časa.
ODGOVORI
0 0
misterbin
03. 12. 2025 10.32
+9
Otroci metalurgov .........Evo vam Šutarjevega zakona .Nič od njega in nič ne bo
ODGOVORI
15 6
