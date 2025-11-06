Svetli način
Črna kronika

Pred otrokom pretepal partnerko, nasilnežu odvzeli prostost

Novo mesto, 06. 11. 2025 10.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Novomeški policisti so bili v sredo zvečer obveščeni o nasilju v družini, ki se je zgodilo v okolici Novega mesta. Obveščeni so bili namreč, da naj bi moški pred otrokom pretepal svojo partnerko, zato so 39-letniku odvzeli prostost in odredili prepoved približevanja.

Kot so sporočili novomeški policisti, so se nemudoma odzvali na obvestilo, da naj bi moški ob prisotnosti otroka pretepal svojo partnerko.

"Žrtev smo zaščitili, 39-letnemu nasilnežu pa smo odvzeli prostost in ga pridržali," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Zaradi suma, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo partnerke in otroka, so mu policisti izrekli prepoved približevanja.

O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

